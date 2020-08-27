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27 августа 2020, 16:30

Период карантина и изоляции в Польше сократят до 10 дней

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский принял решение об изменении периода карантина и изоляции в стране в связи с эпидемией COVID-19 до 10 дней. Об этом он заявил на пресс-конференции 27 августа, сообщает "Польское радио".

"Сегодня мы представим пакет решений об изменении правил карантина и изоляции. В случае с карантином хотим предложить сокращение его продолжительности до 10 дней", - заявил глава Минздрава Польши. По его словам, как показывает клиническая практика, а также опыт некоторых стран, в частности, Норвегии, такой срок изоляции безопасен и не несет большего риска по сравнению с 14-дневным. Аналогичные 10 дней предусматриваются и для тех, у кого выявили COVID-19, в связи с чем возникла необходимость самоизоляции.

Также Адам Недзельский призвал население Польши соблюдать правила безопасности, в особенности на семейных мероприятиях. В противном случае, подчеркнул министр, правительство будет вынуждено ввести некоторые ограничения.

Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска сообщил, что в отдельных регионах страны наблюдается рост заболеваемости COVID-19, как это и прогнозировалось ранее ведомством. Замглавы Минздрава также призвал население к соблюдению элементарных правил безопасности - дистанцироваться, надевать маски и использовать дезинфицирующие средства.

С начала эпидемии в Польше подтверждено 64 689 случаев заражения COVID-19, скончались 2010 зараженных, 44 097 человек выздоровели.-0-

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