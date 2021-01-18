Перспективы равного доступа к вакцинам от COVID-19 оказались под угрозой - ВОЗ

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перспективы справедливого доступа к вакцинам от коронавируса оказались под угрозой: в настоящее время вакцины применяются практически исключительно в богатых государствах. Об этом заявил на 148-й сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ее генеральный директор Тедрос Гебрейесус, сообщает ТАСС.

По его словам, мир находится на грани "катастрофического морального кризиса", а обещание равного доступа к вакцинам от коронавируса подвергается серьезному риску быть невыполненным.

"За последние недели я слышал от нескольких стран-членов вопросы о том, получат ли они согласно COVAX (международный механизм равного доступа к вакцинам) вакцины, в которых нуждаются, и выполнят ли страны с высокими доходами свои обещания", - продолжил Тедрос Гебрейесус.

Он призвал мировое сообщество солидарно бороться с пандемией коронавируса и развернуть в течение 100 ближайших дней во всех государствах мира вакцинацию работников здравоохранения и пожилых людей.-0-