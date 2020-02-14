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14 февраля 2020, 08:32

Первая фаза торговой сделки между США и Китаем вступает в силу

Фото Синьхуа
Фото Синьхуа

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая фаза договоренности между США и Китаем об урегулировании торговых споров, по которой стороны понижают пошлины на продукцию друг друга, вступает в силу. Именно 14 февраля завершается 30-дневный срок с момента подписания соглашения 15 января в Белом доме, сообщает ТАСС.

Как ранее информировало агентство "Синьхуа" со ссылкой на вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, стороны договорились о дальнейшем расширении доступа к рынкам, чтобы предоставить больше возможностей для китайского и американского бизнеса. "На основе принципа равенства и взаимного уважения Китай и США договорились углублять двустороннее торговое сотрудничество и расширять объем торговли в таких секторах, как сельскохозяйственная продукция, промышленные товары, энергетика и услуги, чтобы лучше удовлетворять растущие потребности людей", - говорил Лю Хэ.

По данным ТАСС, представители американской администрации заявили, что отмены таможенных платежей не будет, пока стороны не достигнут второго этапа сделки.-0-

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