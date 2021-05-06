Первая партия "Спутника V" прибыла в Гватемалу

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гватемала первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел центральноамериканской республики.

Руководитель внешнеполитического ведомства Педро Броло вместе с главой Минздрава Амелией Флорес, министром финансов Альваро Гричи и представителями посольства РФ встретили первую партию закупленной вакцины "Спутник V", которая прибыла в Гватемалу.

Согласно официальным данным, с начала пандемии в республике было лабораторно подтверждено 231 289 случаев заражения коронавирусом. Умерли 7 642 инфицированных пациента, 209 тыс. выздоровели.-0-