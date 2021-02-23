Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Украину

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина получила первую партию вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, разработанной совместно с Оксфордским университетом, сообщает Укринформ.

Вакцина AstraZeneca была зарегистрирована для экстренного использования в Украине 23 февраля. Первая партия, прибывшая в страну, составила 500 тыс. доз. Борт с медпрепаратами вылетел из Мумбаи 22 февраля. Также Украина получила информацию от COVAX о поставках от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин AstraZeneca в I-II квартале 2021 года.

Как сообщает РБК-Украина, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинация украинцев от коронавируса начнется на следующий день после прибытия препарата в страну. На первом этапе вакцинируют 370 тыс. человек, среди которых медработники, пенсионеры, военнослужащие.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 4182 новых случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели более 1,3 млн человек. Число летальных исходов превысило 25 тыс., выздоровели более 1,1 млн пациентов.-0-