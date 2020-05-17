Первая смерть из-за коронавируса зафиксирована в Непале

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения и народонаселения Непала подтвердило первую зарегистрированную на территории государства смерть из-за вызванного коронавирусом заболевания, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Kathmandu Post.

По данным ведомства, такие выводы основаны на детальном расследовании и серии тестов. Отмечается, что инфицированная женщина умерла по дороге в госпиталь. Медики провели тесты на коронавирус посмертно: результаты оказались положительными.

Всего в Непале зафиксирован 281 случай заражения коронавирусом нового типа.-0-