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Новости
16:24
ФОТОФАКТ: Саперы на Брестском полигоне взорвали 8 т тротила
Регионы
16:19
БФЛА проведет благотворительный онлайн-пробег "Спасибо врачам"
Общество
16:14
Могилевчанина задержали за мошенничество в сфере автобизнеса
Происшествия
16:02
В Гомельской области сотрудники наркоконтроля изъяли 0,5 кг марихуаны
Происшествия
15:54
В Минске мужчина после проигрыша разбил игровой автомат
Происшествия
15:49
Анфимов об агрообъединениях Витебской области: скачка в их работе сразу не будет
Регионы
15:29
Почти 15 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств выполнили территориальные центры
Общество
15:24
Первая в мире плавучая АЭС введена в эксплуатацию на Чукотке
В мире
15:19
Чехия вводит ограничения для белорусских перевозчиков с 25 мая
Экономика
15:17
A1 закроет с 1 июня некоторые тарифные планы фиксированной связи и поднимет абонплату
Общество
15:10
Онлайн-ярмарку инновационных разработок в сфере строительства проведут 10 июня
Общество
15:10
Минобразования: у выпускников есть большой выбор получения первой специальности
Общество
15:02
ФОТОФАКТ: Белорусские спортсмены тренируются в "Раубичах"
Спорт
15:01
В Беларуси готовят новые издания Красной и Черной книг
Общество
14:59
Депутатскому корпусу нужно активно подключаться к теме профилактики бытовых правонарушений - Рачков
Общество
14:58
В Беларуси установлен рекорд скорости в тестовой зоне 5G SA: 1,472 Гбит/сек
Технологии
14:54
ФОТОФАКТ: Коконы тутового шелкопряда собирают в Китае
Калейдоскоп
14:45
Мингорисполком начнет рассматривать заявления по поддержке организаций и ИП
Регионы
14:43
СК раскрыл подробности ДТП с шестью погибшими на трассе М1
Происшествия
14:37
Выставка "Белагро-2020" переносится на 1-5 сентября
Экономика
14:34
Новая поликлиника в Могилеве будет обслуживать 37 тыс. человек
Регионы
14:30
В Могилеве пропал 62-летний мужчина
Происшествия
14:28
Два бассейна планируют открыть после реконструкции в Гомеле этим летом
Регионы
14:20
Батальон химзащиты начал дезинфекцию на БЕЛАЗе
Общество
14:10
Минобразования: уровень зарплаты и социальных выплат педагогам на постоянном контроле
Общество
14:01
На борту разбившегося в Пакистане самолета находились 107 человек
В мире
13:55
Карпенко: каждый учитель персонально отвечает за аттестацию школьников
Общество
13:25
В Сморгони легковушка столкнулась с фурой, погибла девушка
Происшествия
13:24
Доллар и евро на торгах 22 мая подорожали, российский рубль подешевел
Экономика
13:23
Пассажирский самолет разбился в Пакистане
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22 мая 2020, 15:24
Первая в мире плавучая АЭС введена в эксплуатацию на Чукотке
https://atom.belta.by/ru/news_ru/view/pervaja-v-mire-plavuchaja-aes-vvedena-v-ekspluatatsiju-na-chukotke-10652/
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На борту разбившегося в Пакистане самолета находились 107 человек
Минобразования: уровень зарплаты и социальных выплат педагогам на постоянном контроле
Мингорисполком начнет рассматривать заявления по поддержке организаций и ИП
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A1 закроет с 1 июня некоторые тарифные планы фиксированной связи и поднимет абонплату
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