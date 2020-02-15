Первая жертва коронавируса зафиксирована в Европе

15 февраля, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Первый случай летального исхода от нового коронавируса зафиксирован на территории Европы. Инфицированный китайский турист умер во Франции. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньез Бузин сообщило агентство France-Presse.

По данным министра здравоохранения, 80-летний гражданин КНР был госпитализирован с симптомами заражения коронавирусом нового типа в конце января.

По состоянию на 15 февраля, в Китае от вспышки коронавируса умерли 1523 человека. По всей материковой части Китая зарегистрированы более 66 тыс. зараженных.-0-