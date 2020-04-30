Первое лекарство от коронавируса успешно прошло испытания

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабные клинические испытания антивирусного препарата "Ремдесивир" подтверждают его эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией Covid-19, сообщет BBC.

Предварительные итоги оказались достаточно убедительными, и Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) выпустил по этому поводу специальное заявление, подтверждающее эффективность препарата.

В эксперименте, продолжавшемся более двух месяцев, приняли участие более 1000 пациентов из США, Азии и Европы с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Исследователи используют метод двойного слепого тестирования: больных делят на две группы, в одной из которых пациенты получают "Ремдесивир" (в дополнение к обычному симптоматическому лечению), а в другой - плацебо.

По предварительным данным, больные, принимающие экспериментальный препарат, выздоравливают в среднем за 11 дней, а пациенты из контрольной группы – за 15.

В контрольной группе умерли 11,6% больных, в экспериментальной - 8%.

Если окончательные результаты исследования не будут сильно расходиться с промежуточными, ремдесивир станет первым лекарством, успешно прошедшим клинические испытания против Covid-19.

"Ремдесивир" относится к классу антивирусных препаратов.

Лекарство было разработано в 2015 году для борьбы с лихорадкой Эбола, и его действие основано на подавлении способности вируса к размножению.-0-