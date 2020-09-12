Первую партию вакцины "Спутник V" направили в регионы России

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая пилотная партия вакцины против нового коронавируса "Спутник V" для групп риска направлена в регионы России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Минздрава.

"Первая партия вакцины "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак"), разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России, направлена в регионы. В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска", - говорится в сообщении.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром имени Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что стартовала третья фаза клинических исследований "Спутник V". Он отметил, что Россия - первая в мире страна, которая также запускает информационный ресурс и приложение по сопровождению людей, которым будет сделана прививка.-0-