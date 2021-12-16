Первую запись на сайте "Википедии" продали на аукционе за $750 тыс.

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке на аукционе Christie's продана первая запись на сайте онлайн-энциклопедии "Википедия" в виде NFT-токена за $750 тыс. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Первой записью, которую написал 15 января 2001 года основатель энциклопедии Джимми Уэйлс, стала фраза "Hello, World!" (Привет мир!). Кроме того, на аукционе за $187,5 тыс. был продан iMac компании Apple клубничного цвета, на котором Уэйлс написал эти слова.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. NFT является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году. За время ее существования было продано свыше 5 млн токенов.-0-