Первые дозы вакцины "Спутник Лайт" выпущены в гражданский оборот

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые серии вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" выпущены в гражданский оборот. Ожидается, что до конца июня в оборот поступит около 2,5 млн доз. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

"Вчера завершен этап контроля, и первые серии "Спутник Лайт" вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня около 2,5 млн доз поступит в гражданский оборот", - сказал министр. "Спутник Лайт" будет применяться преимущественно для вакцинации переболевших и ранее вакцинированных.

Сейчас в российских мегаполисах наблюдается подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и поэтому следует ускорить темпы вакцинации. Нужно чтобы люди понимали, что чем раньше они вакцинируются, тем лучше. Вакцинация - это фактор коллективной безопасности, подчеркнул глава российского Минздрава.-0-