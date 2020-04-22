Первые клинические испытания вакцины стартуют в Великобритании

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Соединенном Королевстве 23 апреля начнутся клинические испытания вакцины, которая, как предполагается, может защитить от заражения COVID-19. Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает Euronews.

"Группе ученых из Оксфорда я сегодня же переведу 20 млн фунтов стерлингов. Добровольцам, участвующим в испытаниях, будет сделана прививка препаратом, который в этом университете разработан. Серия тестов начнется 23 апреля", - сообщил министр.

Известно, что вакцину разрабатывали не только в Оксфорде, но и в Имперском колледже Лондона. Британское правительство намерено выделить этим специалистам в общей сложности почти 43 млн фунтов стерлингов.

"Это пока не надежда на избавление. Мы еще не знаем, будет ли вакцина эффективна в борьбе с этой инфекцией. Мы должны получить ответ на два главных вопроса: насколько средство безопасно, чтобы им прививать, и, во-вторых, какими побочными эффектами может или будет сопровождаться введение препарата", - подчеркнул профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард.

По последним данным, в Великобритании подтверждено почти 130 тыс. случаев заражения COVID-19. Свыше 17 тыс. человек с момента вспышки скончались.-0-