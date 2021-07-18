Первые случаи COVID-19 среди спортсменов выявлены на Олимпиаде в Токио

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое спортсменов, прибывших в Токио для участия в Олимпийских играх, сдали положительный тест на коронавирус, говорится в сообщении на сайте оргкомитета соревнований, сообщает РБК.

Отмечается, что речь идет об иностранцах, двое из которых сейчас проживают в олимпийской деревне, другие данные не разглашаются.

На территории олимпийской деревни эти случаи выявления инфекции стали первыми среди спортсменов. Ранее коронавирус был выявлен у члена МОК Ю Сын Мина, также сообщалось о 15 новых случаях на Олимпиаде за последние сутки (один - в олимпийской деревне).

Летние Олимпийские игры в Токио, которые были перенесены на год из-за пандемии коронавируса, стартуют 23 июля. Олимпиада должна стать самой масштабной по количеству видов спорта - 33 и по категориям - 339.

На олимпийских объектах будут действовать ограничения. Власти решили не допускать иностранных зрителей на соревнования, а также ограничить посещение местными зрителями в столичном регионе (префектуры Токио, Канагава, Тиба и Сайтама), где пройдет большая часть состязаний. Церемония открытия пройдет без зрителей. При этом японцы смогут посещать мероприятия турнира в префектурах Мияги, Ибараки и Сидзуока. Изначально планировалось допустить зрителей и в префектуре Фукусима, но позже власти поменяли решение и ввели запрет.-0-