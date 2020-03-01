Первые случаи коронавируса зафиксированы в Армении, Ирландии, Люксембурге

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые случаи коронавируса зафиксированы в Армении, Ирландии и Люксембурге, сообщает ТАСС.

"Мы, к сожалению, узнали о первом заболевшем. Пациенту 29 лет, он прилетел со своей супругой из Ирана 28 февраля", - написал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook. По его словам, инфицированный сам пришел в больницу и сдал тест. Состояние больного удовлетворительное. Все контактировавшие с ним будут изолированы.

О первом случае заражения в Ирландии информировало Министерство здравоохранения страны. "Пациенту мужского пола на данный момент оказывается соответствующая медицинская помощь. Ему был поставлен диагноз в соответствии с установленными процедурами диагностики COVID-19", - говорится в сообщении ведомства. Предполагается, что он заболел в результате недавнего посещения северной части Италии. Сейчас центр охраны здоровья разыскивает тех, с кем взаимодействовал заразившийся.

По данным агентства France-Presse, заболевший коронавирусом в Люксембурге находится в отдельной палате больницы. Члены его семьи помещены в карантин. Инфицированный недавно вернулся из поездки в Италию с пересадкой в бельгийском аэропорту Брюссель-Шарлеруа.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, в Китае зафиксировано 2870 летальных исходов, выздоровели около 42 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 79,8 тыс. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 государствах.-0-