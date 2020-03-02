Первые случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы в штатах Нью-Йорк и Род-Айленд

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые случаи заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в американских штатах Нью-Йорк и Род-Айленд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей местных властей.

"Мы узнали о первом подтвержденном случае заражения новым коронавирусом, или COVID-19, в штате Нью-Йорк", - говорится в заявлении губернатора Эндрю Куомо. Он пояснил, что речь идет о женщине в возрасте от 30 до 40 лет, "которая заразилась, когда ездила в Иран". По словам Эндрю Куомо, пациентка "в настоящее время изолирована у себя дома".

О первом случае коронавируса заявили и власти Род-Айленда. Уточняется, что заразился человек старше 40 лет, недавно вернувшийся из поездки в Европу, включавшей посещение Италии, Франции и Испании. Пациент сейчас в больнице.

Согласно оценкам газеты The New York Times, на территории США находятся более 80 человек, которые точно или предположительно заразились коронавирусом. В это число включены и те, кто уже полностью вылечился или выздоравливает.-0-