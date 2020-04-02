Первые успешные испытания вакцины от коронавируса прошли в США

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские медики провели первые доклинические испытания классической вакцины от коронавируса нового типа. Она успешно заставила организм лабораторных мышей производить антитела к SARS-CoV-2. Результаты испытаний опубликовал научный журнал EBioMedicine, сообщает ТАСС.

"У нас уже был опыт работы с вирусами атипичной пневмонии SARS и ближневосточной лихорадки MERS. Оба этих патогена - родственники SARS-CoV-2, а их изучение показало, что один из белков их оболочки, S-белок, важен для формирования иммунного ответа. Можно сказать, что мы заранее знали, как нужно бороться с новым вирусом", - прокомментировала Андреа Гамботто, доцент Питтсбургского университета (США) и один из авторов исследования.

За последний месяц ученые из многих стран заявили о начале испытаний различных типов вакцин от коронавируса нового типа. Часть из них проверяют в экспериментах на животных, а другие - на добровольцах. Большая часть этих препаратов основана на фрагментах РНК вируса, которые заставляют клетки человека синтезировать большие количества белков SARS-CoV-2.

Как отмечает Андреа Гамботто, это относительно новый подход, эффективность которого пока не до конца ясна. Поэтому ученые Питтсбургского университета пошли по более трудоемкой, но уже проверенной методике. Они разрабатывали вакцину на основе уже готовых фрагментов S-белка вируса, который он использует для того, чтобы попасть в клетки легких человека.

Для ее производства ученые вырастили специальную культуру клеток, которые вырабатывали огромные количества S-белка, а также создали специальную систему их ввода в организм - пластырь, покрытый множеством наноигл. Эти структуры могут проникать в кожу на оптимальную глубину, растворяться и высвобождать вакцину, заставляя иммунитет взаимодействовать с ней.

Работу этих пластырей ученые проверили на нескольких лабораторных мышах. Через две недели после того, как вакцину вводили в кожу, иммунитет мышей начал вырабатывать большое количество антител, которые могли присоединяться к вирусным частицам и нейтрализовывать их.

Ученые подчеркивают, что пока они не пытались заразить грызунов настоящим коронавирусом. Однако их прошлые опыты с аналогичной вакциной от MERS указывают на то, что подобная процедура должна защитить животных от атак SARS-CoV-2 на протяжении года.

В ближайшее время Андреа Гамботто и ее коллеги планируют начать эксперименты такого рода. Также ученые хотят начать первую фазу клинических испытаний на добровольцах, если получат разрешение от правительства США. Эти меры, как надеются ученые, позволят создать первую практически применимую вакцину за несколько месяцев, а не полтора года, как это обычно происходит.-0-