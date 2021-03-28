Первые выборы в верхнюю палату парламента прошли в Туркменистане

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Туркменистане прошли первые выборы в верхнюю палату парламента, сообщает государственное информационное агентство страны TDH.

Голосование началось в 10.00 (по местному времени). ЦИК зарегистрировал 112 кандидатов, которые боролись за 48 мандатов.

За избирательным процессом следили 440 национальных наблюдателей. Агентство отмечает, что их основная задача была обеспечить проведение выборов на принципах открытости, гласности и в соответствии с законом.

В настоящее время голосование по выборам членов верхней палаты (Халк Маслахаты, Народный совет) парламента (Милли Генгеш, Национальный совет) Туркменистана завершено. Избирательные комиссии велаятов (областей) и Ашхабада приступили к подсчету голосов.

Выборы в этот орган проведены впервые в связи с переходом страны к двухпалатному парламенту.-0-