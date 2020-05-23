Первый грузовой поезд Китай-Европа прибыл из Китая в Вильнюс

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый грузовой поезд Дунгуань - Вильнюс в рамках грузоперевозок Китай-Европа прибыл сегодня в литовскую столицу, сообщает Синьхуа.

Состав 9 мая отправился из Дунгуаня в провинции Гуандун (Южный Китай). Сегодня он доставил в Вильнюс 41 стандартный контейнер посылок общим весом 260 т. Это головные уборы, обувь, игрушки, чемоданы, электроника и предметы повседневного обихода китайского производства. Поезд следовал через территории Казахстана, России и Беларуси.-0-