Первый гуманитарный рейс ООН после прихода к власти талибов прибыл в Кабул

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый рейс Службы гуманитарных воздушных перевозок ООН (UNHAS) прибыл в Кабул после прихода к власти в Афганистане радикального движения "Талибан". Об этом сообщила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН, сообщает ТАСС.

"Полеты UNHAS возобновились 29 августа, связав Исламабад в Пакистане с городами Мазари-Шариф, Кандагар и Герат. Сообщение с Кабулом возобновилось 12 сентября после временного перерыва после захвата власти талибами 15 августа, - говорится в заявлении. - Было выполнено три грузовых рейса, которыми перевозили медикаменты от имени ВОЗ".

По мнению директора подразделения ВПП ООН в Афганистане Мэри-Эллен Макгроарти, возобновление полетов в Кабул знаменует собой поворотный момент. "Приезд гуманитарных работников и доставка грузов в страну жизненно важны, если есть хоть какая-то надежда избежать полной катастрофы", - сказала она.

Как сообщили в ВПП, для поддержания воздушного сообщения необходимы $30 млн в дополнение к $200 млн, которые срочно требуются ВПП для пополнения запасов и доставки продовольствия в страну до наступления зимы. Согласно данным организации, с начала 2021 года ВПП оказала помощь более 6,4 млн человек.-0-