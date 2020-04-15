Первый испытатель вакцины от COVID-19 рассказала о перенесенных ощущениях

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым человеком в мире, на ком испытали экспериментальную вакцину от коронавируса COVID-19, рассказала о перенесенных ощущениях. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам 44-летней пациентки, которая сейчас находится в изоляции в Сиэтле в штате Вашингтон, ей сделали инъекцию в левое плечо. Процедура длилась всего несколько секунд. "В первый день у меня была слегка повышенная температура. На второй день сильно болела рука. Но на этом все - затем все было в порядке", - рассказала она. По словам Дженнифер Халлер, процесс ввода инъекции был похож на обычную вакцинацию от гриппа.

Как отмечает издание, на следующей неделе Халлер должны ввести вторую дозу вакцины. Под наблюдение врачей она будет находиться в течение года.

Вакцина получила название мРНК-1273. Она разработана Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле. Первоначально ее протестировали на животных, результаты оказались перспективными, после чего было принято решение опробовать ее на человеке.-0-