Первый случай гибели человека от пневмонии нового типа зарегистрирован в Пекине

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице КНР зарегистрирован первый случай смерти человека от пневмонии нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
В Пекине число заразившихся увеличилось на восемь человек и достигло 80. При этом 12 больных находятся в тяжелом состоянии. Коронавирус зафиксирован в 10 районах города.
Согласно обнародованной властями информации, умерший в Пекине 50-летний мужчина 15 января вернулся из Уханя.
По официальным данным, количество заболевших пневмонией в КНР уже превысило 2,8 тыс. человек, скончался 81 житель. Большинство случаев заражения (1423) и смертей (76) приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун, Хэнань и Чжэцзян.-0-