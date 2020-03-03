Первый случай коронавируса зарегистрирован в Украине

3 марта, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"2 марта было выявлено четыре случая с подозрением на коронавирус, сегодня подозрение подтвердилось у одного человека. Все материалы и образцы дополнительно переданы в вирусологическую лабораторию Всемирной организации здравоохранения. Но случай зарегистрирован в Украине, и мы начали работать с людьми, с которыми контактировал этот мужчина", - отметил Виктор Ляшко. Случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Черновцах.

Ранее в областную клиническую больницу госпитализировали двух пациентов с пневмонией, которые вернулись из Италии и могли контактировать с больными коронавирусом. По результатам проверки инфекции у них не обнаружили.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в 12-миллионном китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего инфицированных насчитывается в Республике Корея и Италии. Всего случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах.-0-