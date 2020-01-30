Первый случай передачи коронавируса от человека к человеку зафиксировали в Соединенных Штатах

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый случай передачи коронавируса от человека к человеку зарегистрирован в США. Об этом сообщила телекомпания CNBC.

По данным телекомпании, заболевший - 60-летний мужчина. Его жена ранее возвратилась из поездки в Китай.

"Сложилась весьма серьезная ситуация в сфере общественного здравоохранения, - привела телекомпания слова директора Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний Нэнси Миссонье. - Со временем можно ожидать появления новых случаев заболевания, а это приведет к усилению угрозы передачи вируса от человека к человеку".-0-