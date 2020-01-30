Первый случай пневмонии нового типа зарегистрирован в Индии

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии заявили о первом случае заражения пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает Reuters.

Положительный результат теста на коронавирус 2019-nCoV зарегистрирован в штате Керала у пациента, который обучался в Уханьском университете в Китае. Уточняется, что состояние больного стабильное, он находится в изоляции в больнице.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года. По последним данным, общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 7,7 тыс. человек, из них 170 скончались. Помимо Китая новый вирус выявлен почти в двух десятках стран, в том числе в Таиланде, США, Австралии, Франции, Республике Корея, Германии, ОАЭ. 30 января ВОЗ проведет заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи со вспышкой пневмонии нового типа.-0-