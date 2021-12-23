Первый случай смерти пациента с омикрон-штаммом отмечен в Германии

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый случай смерти инфицированного омикрон-штаммом COVID-19 пациента зафиксирован в Германии, сообщает "МИР24" со ссылкой на Институт вирусологии имени Роберта Коха.

По данным организации, скончавшийся находился в возрастной группе 60-79 лет, а заражение омикроном было выявлено у него путем секвенирования генома.

Всего в Германии выявлено 3 198 случаев заболевания омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. По мнению руководителя междисциплинарной ассоциации работников интенсивной терапии и неотложной медицины Германии (DIVI) Гернота Маркса, через несколько недель этот вариант вируса может стать доминирующим на территории страны.-0-