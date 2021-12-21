Первый случай смерти пациента с омикрон-штаммом отмечен в Израиле

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Израиле 20 декабря зафиксировали первый летальный случай у заболевшего омикрон-штаммом COVID-19, сообщает "МИР24".

Жертвой омикрона стал 65-летний пациент больницы города Беэр-Шева на юге страны. Мужчина был вакцинирован, но страдал хроническими заболеваниями. При этом с момента получения им второй дозы вакцины прошло более полугода.

В здании Минобороны Израиля в Тель-Авиве организовали первое в декабре заседание правительственной комиссии по противодействию COVID-19 под председательством премьер-министра Нафтали Беннета. На нем будут обсуждаться меры по предупреждению распространения омикрон-штамма в еврейском государстве.-0-