Первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса выявили в США

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав Миннесоты 25 января выявил первый в Соединенных Штатах Америки случай заражения одним из так называемых бразильских штаммов коронавируса, сообщает ТАСС.
"Министерство здравоохранения Миннесоты сегодня объявило, что его лаборатория обнаружила вариант коронавируса, известный как бразильский вариант P.1, в пробе жителя Миннесоты, который недавно побывал в Бразилии. Этот случай знаменует первое задокументированное выявление бразильского варианта P.1 в Соединенных Штатах", - говорится в заявлении медиков. Уточняется, что симптомы вызываемого инфекцией заболевания у пациента появились в первых числах января, а анализ он сдал 9 января.
Впервые о появлении новой мутации коронавируса в Бразилии стало известно в конце декабря 2020 года. Предполагается, что она могла возникнуть в штате Рио-де-Жанейро. Об обнаружении случаев заражения бразильским штаммом сообщили власти Великобритании, Германии, Италии, Республики Корея и Японии.
По информации британских экспертов, существуют два разных типа бразильской разновидности вируса (P.1 и P.2). Ни один из них до сегодняшнего дня не был выявлен в США.-0-