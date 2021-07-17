Первый случай заражения COVID-19 выявили в Олимпийской деревне в Токио

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый случай инфицирования коронавирусом был выявлен среди проживающих в Олимпийской деревне в столице Японии. Об этом со ссылкой на объявление оргкомитета Игр сообщает ТАСС.

Отмечается, что положительный результат теста получил член иностранной сборной. Его личные данные не разглашаются для сохранения конфиденциальности. По данным источника телеканала NHK, заразившийся не был спортсменом.

По словам генерального секретаря оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто, коронавирус у члена иностранной сборной был выявлен при регулярном ежедневном тестировании. На данный момент не сообщается, был ли заразившийся вакцинирован от COVID-19.

Ранее инфекция уже выявлялась у спортсменов и членов команд, прибывших в Японию для участия в Играх, однако это происходило либо в аэропорту по прилете, либо в местах предварительного размещения сборных.

До настоящего момента коронавирус был обнаружен у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За шесть дней до начала Олимпиады ситуация с распространением коронавируса остается непростой: суточный прирост количества новых случаев в японской столице держится на отметке выше тысячи. С 12 июля в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.-0-