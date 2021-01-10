Первый случай заражения южноафриканским штаммом COVID-19 зафиксирован в Канаде

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пятницу в канадской провинции Альберта был зафиксирован первый в стране случай нового, более заразного варианта COVID-19, обнаруженного ранее в ЮАР. Об этом сообщает CityNews Toronto.

Как полагают медики, пациент заразился коронавирусом во время путешествия за границу. В данный момент он находится на карантине.

"В настоящее время нет доказательств того, что вирусом заразились другие люди", - сказала главный санитарный врач региона Дина Хиншоу. "Я знаю, что любой новый случай вызывает беспокойство, но мы активно отслеживаем их и работаем над защитой здоровья населения", - добавила она.

Власти ЮАР объявили 21 декабря, что начавшаяся в стране вторая волна пандемии вызвана мутировавшим коронавирусом. Южноафриканский вариант COVID-19 был признан ВОЗ более заразным, чем исходный вирус.-0-