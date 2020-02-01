Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Швеции

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Швеции. Об этом сообщило издание Aftonbladet.

Отмечается, что заражение коронавирусом было подтверждено у 20-летней женщины. Сейчас она находится в окружной больнице в Рыхове.

Эта женщина посещала Ухань. После возвращения домой у нее появились симптомы, и она сама обратилась за помощью. Отмечается, что женщина не имела никаких контактов после возвращения из Китая.

В Департаменте охраны здоровья заявили, что не исключают дальнейшее выявление заболевания на территории страны.-0-