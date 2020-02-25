Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Алжире

Новости темы "Распространение коронавируса"
25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Алжире подтвердили первый случай заражения коронавирусом 2019-nCov, сообщает алжирский информационный портал TSA со ссылкой на министра здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы Абдеррахмана Бенбузида.
По данным портала, первый заразившийся – гражданин Италии, прибывший в Алжир 17 февраля. Пациент госпитализирован и находится в изоляции. По словам министра, приняты все возможные меры по обеспечению его скорейшего выздоровления.-0-