Первый снегопад парализовал движение в Нью-Йорке

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая метель в нынешнем сезоне обрушилась на Нью-Йорк и полностью парализовала движение в регионе, сообщает канал NBC New York.

Снегопад был намного сильнее, чем прогнозировали все метеорологические службы. На дорогах работали около 700 единиц спецтехники, но они не справлялись с расчисткой снега. Из-за снежной бури были повалены многочисленные ветви деревьев по всему городу, в результате чего в некоторых районах движение по дорогам было перекрыто.

Плохая погода затрудняла движение общественного транспорта. Был закрыт вход в автобусный терминал на Манхэттене.

Фото из Twitter-аккаунта RedStarlight

Крупная авария произошла на мосту Джорджа Вашингтона, который соединяет Манхэттен и Нью-Джерси. Из-за ДТП часть моста пришлось закрыть для движения.

Жители Нью-Йорка активно делились в соцсетях фото и видео снегопада и его последствий. -0-

Фото из Instargam-аккаунта ederntal