Первый снегопад парализовал движение в Нью-Йорке

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая метель в нынешнем сезоне обрушилась на Нью-Йорк и полностью парализовала движение в регионе, сообщает канал NBC New York.
Снегопад был намного сильнее, чем прогнозировали все метеорологические службы. На дорогах работали около 700 единиц спецтехники, но они не справлялись с расчисткой снега. Из-за снежной бури были повалены многочисленные ветви деревьев по всему городу, в результате чего в некоторых районах движение по дорогам было перекрыто.
.@News12NJ @CBSNewYork @NBCNewYork @ABC7 View from @NJTRANSIT bus at 16E tolls on NJTurnpike. 3+ Hours on Bus. Have not seen one plow or salt truck out at all thanks to @GovMurphy Elderly passengers getting sick. @PANYNJ @realDonaldTrump @njdotcom @NJDOT_info pic.twitter.com/MxBi8VWpdm— Milez25 (@Milez25NYC) 15 ноября 2018 г.
Плохая погода затрудняла движение общественного транспорта. Был закрыт вход в автобусный терминал на Манхэттене.
Крупная авария произошла на мосту Джорджа Вашингтона, который соединяет Манхэттен и Нью-Джерси. Из-за ДТП часть моста пришлось закрыть для движения.
Жители Нью-Йорка активно делились в соцсетях фото и видео снегопада и его последствий. -0-
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