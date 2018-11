Первый снегопад парализовал движение в Нью-Йорке

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая метель в нынешнем сезоне обрушилась на Нью-Йорк и полностью парализовала движение в регионе, сообщает канал NBC New York.

Снегопад был намного сильнее, чем прогнозировали все метеорологические службы. На дорогах работали около 700 единиц спецтехники, но они не справлялись с расчисткой снега. Из-за снежной бури были повалены многочисленные ветви деревьев по всему городу, в результате чего в некоторых районах движение по дорогам было перекрыто.

View from @NJTRANSIT bus at 16E tolls on NJTurnpike. 3+ Hours on Bus. Have not seen one plow or salt truck out at all. Elderly passengers getting sick.