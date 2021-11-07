Первый в этом сезоне снег в Пекине повлиял на движение транспорта

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С вечера 6 ноября и до полудня воскресенья в Пекине шел снег, что оказало негативное воздействие на дорожное движение в городе, сообщает агентство Синьхуа.

В течение дня 6 ноября в городе шел дождь, а с 18.00 до 20.00 в большинстве равнинных районов Пекина выпал снег.

По данным городской метеостанции, количество выпавших в виде снега осадков может составить от 6 мм до 12 мм в центральных районах и на юге города, при этом толщина снежного покрова может достичь 10 см. Кроме того, ожидается резкое снижение температуры воздуха, сопровождающееся сильными ветрами.

Как информировали ведомства по делам автодорожного движения, по состоянию на 8.30 воскресенья из-за последствий снегопада была приостановлена работа более 164 автобусных маршрутов и некоторые участки ряда скоростных автомагистралей были закрыты.

Ранее в городе объявляли желтое предупреждение в связи с похолоданием, сильными ветрами, обледенением дорог и метелями.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, в которой красным цветом обозначается наивысший уровень опасности, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.-0-