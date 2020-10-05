Первый в мире бумажный тест на COVID-19 появился в Индии

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индийские ученые разработали недорогой и быстрый бумажный тест на коронавирус и назвали его Feluda в честь известного индийского вымышленного детектива. Об этом 5 октября сообщает BBC.

Действие теста основано на технологии редактирования генов Crispr. По оценкам ученых, тест будет давать результаты менее чем за час и будет стоить 500 рупий (около 6,75 долларов США).

Feluda будет производиться ведущим индийским конгломератом Tata и может стать первым в мире бумажным тестом на COVID-19, доступным на рынке.

Сообщается, что новый тест имеет 96% чувствительности и 98% специфичности. Высокочувствительность теста поможет обнаружить почти всех, кто болен коронавирусом, а высокоспецифичность позволит правильно исключить почти всех, у кого нет этого заболевания.

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