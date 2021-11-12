Первый зампостпреда РФ при ООН назвал вытеснение мигрантов из Польши и Литвы позором и нарушением международных конвенций

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша своими действиями в отношении мигрантов на границе с Беларусью нарушает международные нормы. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский перед рассмотрением ситуации на белорусско-польской границе в Совбезе ООН, сообщает ТАСС.

"Есть много случаев, когда польские и литовские пограничники били мигрантов и оттесняли их обратно на белорусскую территорию. Это абсолютный позор и полное нарушение любых возможных международных конвенций и норм", - сказал он.

Дипломат также отметил, что у России накопилось множество вопросов к странам Евросоюза по поводу кризиса с мигрантами на белорусско-польской границе. "У нас есть много вопросов к ним, и мы, безусловно, зададим их нашим коллегам", - сказал он.

При этом Полянский добавил, что у Беларуси после приостановки действия договора с ЕС о приеме мигрантов нет ни единой причины отсылать их обратно, подчеркнув, что это "было бы нарушением международных конвенций".

Россия и Беларусь ни в чем не помогают мигрантам добираться до границы с Польшей, заявил Дмитрий Полянский. "Нет, абсолютно нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Полянский добавил, что не согласен с описанием кризиса с мигрантами как искусственно созданного, как утверждают представители западных стран. "Поговорите с мигрантами и сами узнаете, насколько он искусственный. Я видел репортажи немецкого телевидения, где люди, которым удалось пройти на территорию ЕС, говорят, что это было полностью их решение. Никто на них не давил, и у них есть совершенно законные основания находиться в Беларуси", - указал дипломат.

Дмитрий Полянский также заявил, что полеты российских самолетов над Беларусью стали ответом РФ в рамках союзнических обязательств перед Минском на наращивание Польшей вооруженных сил у границы.

"Люди, которые видят это под таким углом зрения (что подобные полеты представляют провокацию), забывают упомянуть, что это ответ на массивное наращивание сил Польшей на границе с Беларусью, и что у нас есть обязательства в рамках Союза России и Беларуси и в рамках ОДКБ", - сказал Дмитрий Полянский.

"Если происходит наращивание военных сил на границе с Беларусью, нам приходится реагировать. Это просто разведывательные полеты, ничего более. Мы ничего не нарушаем. Поэтому я не понимаю, почему поднимают этот вопрос - только если с политическими целями. Потому что это совершенно нормальные действия, ничего, выходящего за рамки обычного", - добавил он.

Ранее Дмитрий Полянский также заявил, что Евросоюз продвигает искаженную картину в ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. "Евросоюз упорно продвигает свое искаженное видение ситуации. В то же время неправительственным организациям и журналистам запрещено посещать польскую границу, чтобы помогать мигрантам и освещать их насильственную депортацию и издевательства над невооруженными людьми со стороны Польши. Где европейские ценности?" - отметил дипломат.-0-

Фото Рамиля Насибулина