Первый зампостпреда РФ при ООН: Россию и Беларусь окружают кольцом нестабильности

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация, когда Россию и Беларусь окружают кольцом нестабильности с запада и юга, должна серьезно приниматься в расчет странами Совета Безопасности ООН. Об этом заявил на неформальном заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

"Фактически Россию и Беларусь окружают неким кольцом нестабильности с запада и юга, - сказал Дмитрий Полянский. - Эта ситуация напрямую угрожает нашей стабильности и безопасности и поэтому должна серьезно приниматься в расчет странами - членами СБ ООН при реализации своего мандата в соответствии с Уставом ООН".

Россия 22 декабря провела неформальное заседание Совета Безопасности ООН, на котором представители гражданского общества из Украины и стран Прибалтики рассказали о нарушениях в этих государствах прав национальных меньшинств. Представители западных стран в своих выступлениях комментировали действия России вокруг Украины.-0-