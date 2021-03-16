Песчаная буря в Пекине стихла, повышенный уровень опасности отменен

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Метеорологическая служба Пекина сегодня отменила в большинстве районов города повышенный уровень погодной опасности, введенный накануне из-за обрушившейся на Пекин мощной пылевой бури. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении, сообщает ТАСС.

Утром 15 марта Пекин накрыла сильнейшая за последнее десятилетие песчаная буря. Видимость на дорогах не превышала 1 тыс. м, концентрация мелких твердых частиц PM10 в городе достигла 2 тыс. микрограммов на куб.м, что в 40 раз превышает максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), установленную на уровне 50 микрограммов/куб.м. В некоторых районах города значение показателя достигало 8 тыс. микрограммов/куб.м, что в 160 раз выше нормы ВОЗ. При этом концентрация частиц PM2,5 (основной источник смога) превысила 500 микрограммов/куб.м, что в 20 раз превысило норму ВОЗ, установленную на уровне 25 микрограммов на куб.м.

К вечеру понедельника ситуация в городе несколько улучшилась, во вторник утром погода наладилась - в городе светит солнце. По данным на 09.00 по местному времени концентрация PM10 в Пекине составила 70 микрограммов/ куб.м, значение РМ2,5 - 65 микрограммов/куб.м.

В конце 2013 года в столице и других крупных городах КНР был принят план экстренного реагирования на непогоду (загрязнение воздуха, сильный ветер и т.д.). Он регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги, которые в порядке возрастания делятся на синий, желтый, оранжевый и красный. Накануне власти Пекина из-за песчаной бури объявили желтый уровень тревоги. Сейчас только в двух районах - Дасин и Фаншань - действует синий сигнал тревоги в связи с пылевой бурей. Это связано с тем, что во второй половине дня, согласно прогнозу, ветер в городе может смениться, в результате чего песок и пыль на некоторое время могут вернуться в эти районы.-0-