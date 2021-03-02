2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавние песчаные бури в Сахаре повысили уровень радиоактивности на европейском континенте. Рост излучения зафиксировала Ассоциация по контролю радиоактивности на Западе (ACRO), сообщает Euronews.

Специалисты проанализировали образцы песка, выпавшего на горный массив Юра близ границы между Францией и Швейцарией. По данным экспертов, ветра сирокко вместе с песком доставили на европейский континент цезий-137 - продукт радиоактивного распада, характерный для ядерных взрывов. Исследователи уверены, что это последствия испытаний, которые Франция проводила в пустыне Сахара при разработке оружия массового поражения.

С начала зимы Западная Европа пережила уже три "пылевых облака" из Сахары. Ветра сирокко переносят песок прежде всего над территорией Испании, Италии, Франции, Великобритании и Германии.

С 1960 по 1966 годы Франция провела не менее 17 ядерных испытаний в Северо-Западной Африке. Правительство Алжира заявляло о катастрофических для жителей страны последствиях этих экспериментов, требовало убрать радиоактивные отходы и выплатить компенсации семьям, пострадавшим от радиации.-0-