Песков: на фоне напряженности в Донбассе любая провокация может привести к непоправимому

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявления Запада о якобы существующих планах России по вторжению в Украину ведут к нагнетанию напряженности. А когда обстановка накалена до максимума, как сейчас на линии соприкосновения в Донбассе, любая искра или мелкая провокация может повлечь непоправимые последствия, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1", сообщает ТАСС.

"Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, такой элемент провокационного характера", - отметил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Дмитрий Песков пояснил, что подобные высказывания непосредственно ведут к нагнетанию напряженности. "А когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения в Донбассе, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям", - признал он.

Поэтому, продолжил он, "ежедневное упражнение по объявлению даты вторжения России в Украину" - очень плохая практика, которая может иметь пагубные последствия. "Призываем, призываем к разуму. Призываем задать себе вопрос: какой смысл России на кого-то нападать?" - поинтересовался пресс-секретарь президента РФ.

При этом, отметил представитель Кремля, не слышно ни одного заявления, в котором бы Украину призывали к сдержанности. "Ни одного. Ни НАТО, ни европейские столицы, ни Вашингтон не призывают Киев к осторожности, к аккуратности. Этого как будто бы не существует. Конечно, такую позицию вряд ли можно назвать, наверное, даже адекватной. Я уж не говорю объективной", - подытожил он.

Также Песков заявил, что истерию Запада можно объяснить подстрекательством Киева к применению силы. На вопрос, почему западные лидеры вместе с таблоидами повторяют, что Россия якобы приняла решение напасть на Украину, Песков ответил, что есть разные теории. "Я, например, слышал обоснование из области теории заговора. Но очень логически безупречно выстроенное", - сказал он.

"Смотрите, есть Украина, которая потеряла свою территориальную целостность в результате вооруженного переворота. И Украина, в концептуальных установочных документах которой допускается применение силы при возвращении утраченных территорий. При этом мы видим, что НАТО, Соединенные Штаты Америки, Великобритания вереницей отправляют грузовые самолеты, напичканные вооружением, боеприпасами и так далее", - сказал Песков.

По его словам, "одновременно им (властям Украины. - Прим. ТАСС) обеспечивается дипломатическая и политическая "крыша". "Мы сейчас чуть-чуть перешли (на жаргон. - Прим. ТАСС) - "пацан сказал, пацан сделал" (имеется в виду выражение главы МИД РФ Сергея Лаврова. - Прим. ТАСС), а я говорю "крыша", где говорится, что если хоть кто-то пересечет границу Украины, неважно, по какому поводу, то будут адские санкции против России", - развил мысль представитель Кремля.

В этом случае, пояснил он, Россия станет изгоем. "Не провоцирует ли это Украину на решение проблемы Донбасса силовым путем? Вот все звенья цепи свидетельствуют об этом. Это одна из теорий. Это не мои заявления. Но я не знаю, как иначе объяснить вот эти вот ежедневные или по несколько раз в день вот эти вот абсурдные упражнения", - заключил Песков.-0-