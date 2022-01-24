Песков: направление дополнительных сил НАТО в Восточную Европу усиливает напряженность

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявления НАТО об увеличении контингента и стягивание сил и средств на восточный фланг усиливают напряженность в сфере безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Что касается конкретных действий, мы видим с вами заявления, которые публикует Североатлантический альянс об увеличении контингента, и стягивание сил и средств на восточный фланг. Все это приводит к тому, что напряженность растет", - сказал представитель Кремля в общении с журналистами.

"Я хочу обратить внимание, что все это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Это все происходит из-за того, что делают НАТО, Соединенные Штаты, и за счет той информации, которую они распространяют", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Он также отметил, что рост напряженности в сфере безопасности обусловлен информационной истерикой, вбросами и конкретными действиями, которые предпринимаются США и НАТО. "Мы в целом констатируем и хотим обратить ваше внимание на то, что эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают Соединенные Штаты Америки и НАТО, - подчеркнул представитель Кремля. - Говоря об информационной деятельности, я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся. Она щедро обрамлена огромным количеством ложной информации, просто ложью - имею в виду те самые фейки".

Он отметил, что активность НАТО у границ России не может игнорироваться российскими военными. "Подобные действия и повышенная активность НАТО вблизи наших границ не могут игнорироваться нашими военными, которые несут ответственность за безопасность нашей страны", - указал представитель Кремля.

При этом вопрос, можно ли считать участие кораблей Балтийского флота в учениях реакцией на переброску сил НАТО в Восточной Европе и странах Балтии, он предложил адресовать в Министерство обороны. "Все-таки имеет место постоянный процесс учений, маневров, военного строительства, который никогда не прекращался и будет дальше продолжаться", - подчеркнул Дмитрий Песков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин принимает необходимые меры для того, чтобы безопасность и интересы страны и ее граждан были обеспечены на должном уровне. "Именно мы стали инициатором переговоров, консультаций (по гарантиям безопасности для РФ. - Прим. ТАСС), и мы ожидаем, что на этой неделе получим письменные ответы на наши предложения, которые призваны и способствуют тому, чтобы мы в дальнейшем избегали подобных напряженных ситуаций", - добавил он.

По словам представителя Кремля, к сожалению, Россия сейчас живет в "агрессивном окружении". "Мы читаем заявления представителей стран НАТО, абсолютно недружелюбные, в наш адрес. Это та реальность, в которой мы существуем", - заключил Дмитрий Песков.-0-