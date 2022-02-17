Песков назвал очередным фейком данные о "нападении" России на Украину после 20 февраля

Дмитрий Песков. Фото ТАСС
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередным фейком данные газеты Politico о якобы возможном нападении РФ на Украину после 20 февраля, пишет ТАСС.
"Наверное, очередной фейк появился. Надеюсь, что хотя бы мы с вами верить и доверять таким фейкам не будем", - сказал он в беседе с журналистами.
Песков отметил, что уже было "много дат в гораздо более конкретном исполнении".
"Все это оказалось вбросами, безответственными фейками, никто даже из авторов этих фейков потом не признал свою неправоту", - резюмировал пресс-секретарь.-0-
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