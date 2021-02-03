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03 февраля 2021, 13:58

Песков назвал оправданными действия полиции по пресечению незаконных акций протеста в Москве

Фото пресс-службы президента РФ/ТАСС
Фото пресс-службы президента РФ/ТАСС

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кремль обеспокоен проведением несанкционированных акций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Жесткие действия полиции по пресечению таких акций оправданы, считает Дмитрий Песков. "В целом проведение несанкционированных акций вызывает обеспокоенность и подтверждает оправданность жестких действий полиции в рамках закона", - сказал он.

При этом представитель Кремля воздержался от прогнозов по росту числа незаконных акций. "Главное, чтобы не было активности несанкционированных протестов. Это та активность, которая, безусловно, должна достаточно жестко подавляться", - повторил Дмитрий Песков.

"Вчера были озвучены призывы к несанкционированной акции, были желающие устроить такую несанкционированную акцию, - сказал он о событиях 2 февраля. - На это весьма решительно реагировала полиция, реакция полиции была обусловлена угрозами, которые могли возникнуть в ходе проведения такой несанкционированной акции". При этом ситуация оставалась спокойной именно "благодаря решительным действиям полиции", подчеркнул представитель Кремля.

Комментируя перекрытия силовиками отдельных улиц в Москве в дни несанкционированных акций 23 и 31 января, а также 2 февраля, Дмитрий Песков сообщил, что правоохранительные органы не должны согласовывать решения об оцеплениях в центре Москвы с Кремлем, их действия позволяют избежать каких-то худших последствий. "Это не должно согласовываться с Кремлем. В данном случае силовые ведомства выполняют свои функции по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, - отметил он. - За последние дни мы неоднократно сталкивались с прямыми призывами к несогласованным акциям. Принимаются меры, чтобы эти призывы не привели к каким-то провокационным последствиям. Эти меры эффективные, они позволяют избежать каких-то худших последствий".

"Провокаторы вносят определенный дискомфорт в жизнь города, - констатировал Песков. - Мы с вами можем просто не поддаваться на все эти провокации… таким образом противодействовать этим провокаторам и обеспечивать порядок".

Как сообщает ТАСС, 2 февраля после решения суда о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное люди группами собрались на Тверской улице и прилегающих к ней переулках. Собравшиеся, устроив шествие, перекрывали дважды Петровку, а также улицу Большая Дмитровка, Петровский и Дмитровский переулки, Неглинную улицу. Несанкционированные шествия были на Большой Никитской улице и в районе Кузнецкого моста. Полиция задерживала участников, отказавшихся разойтись. Официальных данных по числу задержанных пока нет.

Симоновский суд Москвы по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний заменил Алексею Навальному условный срок в 3,5 года по делу "Ив Роше" на реальный. В постановлении суда отмечалось, что, несмотря на проводившиеся с ним профилактические мероприятия, Навальный неоднократно нарушал срок явки в инспекцию. Позицию защиты Навального в том, что он не скрывался от органов ФСИН, а лечился в Германии, суд находит несостоятельной, поскольку еще до госпитализации он неоднократно уклонялся от явки в инспекцию.

Алексей Навальный будет находиться под стражей в следственном изоляторе до того, как будет рассмотрена апелляционная жалоба на решение Симоновского суда. Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. По предварительным данным, он проведет в колонии 2,5 года с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу "Ив Роше".-0-

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