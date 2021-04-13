Песков не исключил отключения России от западных платежных систем

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает риска отключения России от западных платежных систем, учитывая недружественное отношение к стране со стороны ряда государств, сообщает ТАСС.

"Мы можем с уверенностью констатировать одно - что в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель такого незаконного с точки зрения международного права сдерживания России. Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобную недружественную, а порой даже враждебную форму поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", - сказал представитель Кремля.

По его словам, российская платежная система "Мир" уже достаточно окрепла и со временем получит глобальное распространение. "Мы видим, что сейчас эта система уже достаточно окрепла. Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этой системой можно пользоваться. И сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что эта система со временем получит распространение глобальное", - сказал Песков.-0-

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