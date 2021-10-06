Песков: объявление локдауна является нежелательным сценарием для любого региона

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение локдауна в любом из регионов России - абсолютно нежелательный сценарий развития событий, необходимы точечные меры по противодействию коронавирусу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Объявление каких-то локдаунов является абсолютно нежелательным сценарием для любого из регионов", - сказал Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что "в приоритете точечные меры, потому что уже наработана определенная методика".

Комментируя вопрос о том, что главы уральских регионов, несмотря на 95%-ю занятость ковидного коечного фонда, медлят с тем, чтобы пойти на крайние меры, пресс-секретарь президента напомнил, что все регионы в соответствии со своими полномочиями в условиях пандемии принимают меры по отдельности, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация.

Между тем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня заявила, что федеральный локдаун из-за распространения коронавируса вводиться не будет. "Я уверена, что общефедерального локдауна не будет. Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе", - сказала она журналистам.-0-