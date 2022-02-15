Песков прокомментировал заявление Байдена о "вторжении" России в Украину 16 февраля

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о заявлении лидера США Джо Байдена о якобы возможном нападении России на Украину 16 февраля беспрецедентной кампанией по нагнетанию напряженности в Европе, сообщает ТАСС.

"Действительно, от этого лихорадит весь мир, это не что иное, как абсолютно беспрецедентная информационная кампания по провоцированию и нагнетанию напряженности в Европе", - сказал Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, ситуация в Европе была бы спокойнее, если бы США выражали субстантивное желание обсуждать с РФ озабоченности друг друга по вопросам безопасности.

"Мы считаем это пагубной, очень плохой практикой вот так бросаться словами, обвинять, что кто-то на кого-то нападет, затевать эвакуацию дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование, перерезать телефонные провода и так далее. Это какая-то показная истерика, которая, естественно, ни на чем не основывается", - сказал Дмитрий Песков.

По его словам, "если бы вместо этой истерики и вместо этих показушных информационных деструктивных кампаний" декларировалось не голословное, а действительно субстантивное желание обсуждать озабоченности друг друга, то атмосфера в Европе была бы совсем другой.

Дмитрий Песков рассказал, что Президент России Владимир Путин иногда с юмором относится к сообщениям с датами якобы планируемого вторжения РФ в Украину. "К такому трудно относиться с пониманием. Иногда (Владимир Путин. - Прим. ТАСС) даже шутит - просит узнать, не публикуется ли точное время в часах, когда начнется война", - сказал представитель Кремля.

"Потому что, действительно, подобное фактически иногда уже просто маниакальное информационное безумие, которое на этот счет происходит, встречать с пониманием невозможно", - объяснил Дмитрий Песков.

Россия и дальше будет проводить военные учения на своей территории, это право не подлежит обсуждению ни с кем, заявил пресс-секретарь президента РФ. Он отметил, что это постоянный процесс, как и во всех странах мира.

Российские войска после учений всегда возвращаются в места постоянной дислокации, но за океаном сочиняют страшилки и как мантру произносят "заклинания" о том, чтобы между РФ и Украиной как можно скорее началась война, заявил Дмитрий Песков.

Он добавил, что напряженную обстановку в Европе провоцируют не военные учения России, а скопление украинских войск вблизи линии разграничения в Донбассе и заявления США о якобы скором начале войны.-0-