Песков: Россия готова отправить делегацию в Минск на переговоры с Украиной

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин готов отправить в Минск на переговоры с Украиной делегацию РФ. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"В ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Администрации президента для переговоров с украинской делегацией", - указал он.

Дмитрий Песков также сообщил, что Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил российского лидера Владимира Путина, что Минск готов создать все условия для переговорного процесса РФ и Украины. "Президент России Владимир Путин переговорил по телефону сегодня с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, который в свою очередь заверил, что будет готов создать все необходимые условия для прибытия делегаций, обеспечения их безопасности и неприкосновенности и проведения упомянутых переговоров", - сказал представитель Кремля.-0-

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