Песков: Украина отказалась от проведения переговоров

Дмитрий Песков. Фото ТАСС
26 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Украинская сторона отказалась от проведения переговоров с Россией. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря Президента РФ, сообщает БЕЛТА.
"Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий и Президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск", - сказал сегодня Дмитрий Песков журналистам.
"Украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции", - заявил пресс-секретарь Президента РФ.-0-