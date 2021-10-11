Песков: уровень вакцинации от COVID-19 в РФ непозволительно низкий

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 11 октября 2021
Минск Ясно +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:41 Выставка черно-белой аналоговой фотографии Виктора Бутры открылась в Минске Культура
15:27 Беларусь в январе-августе увеличила экспорт товаров и услуг до $30,4 млрд Экономика
15:23 КГК: в аптеках Минской области число нарушений по завышению цен на лекарства снижается Общество
15:20 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1943 пациента с COVID-19, выписаны 1135 Общество
15:18 За очередную бесправную поездку могилевчанину грозит уголовная ответственность Происшествия
15:14 Победители конкурса инициатив в экорегионе "Долина реки Ясельды" получат от 3 тыс. до 11 тыс. евро Регионы
15:06 В Ивано-Франковске из-за высоких цен на газ не отапливаются больницы и детсады В мире
15:05 Более 930 объектов недвижимости зарегистрировали в январе-сентябре в Гомельской области Регионы
15:03 В Гродненской области для приема пациентов с COVID-19 развернуто 2,7 тыс. коек Регионы
15:00 УВКБ ООН о миграционном кризисе: Литва нарушает национальное и международное право В мире
14:56 Лучшего командира инженерного батальона и роты определили в ВС Беларуси Общество
14:55 Двое гомельчан за ночь совершили серию краж из авто Происшествия
14:53 Новым канцлером Австрии стал Александер Шалленберг В мире
14:50 В Гродненской области за выходные остановили более 250 лихачей Происшествия
14:46 ФОТОФАКТ: Лемуры в Минском зоопарке Регионы
14:41 Найденного в реке в Ивановском районе мужчину убили Происшествия
14:40 Песков: уровень вакцинации от COVID-19 в РФ непозволительно низкий В мире
14:18 В Латвии предложили непривитым пенсионерам урезать пенсии вдвое В мире
14:16 В Гродно мужчина умер от передозировки метадоном Происшествия
14:11 Трое светлогорцев предстанут перед судом за распространение психотропов Происшествия
14:01 Нетрезвый лицеист повредил 12 автомобилей на сельскохозяйственной ярмарке в Минске Происшествия
13:57 В Гродненской области проводится комплексная проверка органов управления территориальной обороны Регионы
13:45 В стабфонды Гомельской области заложат 7,7 тыс. т картофеля и 10 тыс. т овощей Регионы
13:36 В Могилеве под колесами автомобиля погибла пожилая женщина Происшествия
13:33 Звонок лжесотрудника милиции обошелся двум борисовчанам в Br30 тыс. Происшествия
13:21 Беларусь и Россия планируют наладить обмен электронными услугами Общество
13:12 Доллар на торгах 11 октября подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:03 Названы лауреаты Нобелевской премии - 2021 по экономике В мире
12:53 Футболисты сборной Беларуси сыграют с чехами в матче квалификации ЧМ-2022 Спорт
12:50 Около 130 научно-технических разработок представят на выставке Energy Expo Общество
Все новости
Все новости
В мире
11 октября 2021, 14:40

Песков: уровень вакцинации от COVID-19 в РФ непозволительно низкий

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1943 пациента с COVID-19, выписаны 1135
В Гродненской области для приема пациентов с COVID-19 развернуто 2,7 тыс. коек

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень вакцинации от коронавируса в РФ непозволительно низкий, из-за чего смертность находится на высоком уровне. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, действительно, уровень вакцинации у нас маленький, отсюда у нас такая большая смертность, пандемия не уходит, она возвращается новыми волнами, новыми более агрессивными штаммами, которые более вирулентны, это представляет большую опасность", - сказал представитель Кремля.

"Единственное, что сохраняет жизни, - это прививка", - подчеркнул Песков.

"Мы каждый раз используем любую возможность, чтобы обратиться ко всем гражданам с простым призывом: идите и сделайте прививку", - отметил представитель Кремля. Он также призвал средства массовой информации "повторять это сто раз в день".

Песков напомнил, что ситуация с распространением коронавируса в РФ находится под постоянным личным контролем президента РФ Владимира Путина. "На федеральном уровне и правительство, и президент занимаются темой коронавируса ежедневно, и об этом можно говорить с уверенностью, сделано главное - для граждан созданы все условия для того, чтобы они спасали свою жизнь, делая прививки", - указал представитель Кремля.

Российские власти в борьбе с ковидом стараются сохранить баланс между предотвращением роста числа инфицированных и обеспечением условий для работы экономики, заявил Песков.

"Главная задача - идти посередине между задачей разрыва эпидемиологических цепочек и предотвращения дальнейшего увеличения количества инфицированных и все-таки обеспечением условий для того, чтобы экономика продолжала работать и люди могли и дальше зарабатывать деньги", - сказал представитель Кремля.

Песков связал ограничительные меры в некоторых регионах РФ с наличием свободных мест в больницах для пациентов с ковидом. "Это количество резервных койко-мест во многих регионах сокращается стремительно, потому что заболевает больше людей, чем выздоравливает, арифметика здесь абсолютно примитивная: когда заболевает больше, чем выздоравливает, количество свободных койко-мест сокращается изо дня в день", - объяснил представитель Кремля. По его словам, "те регионы, где количество резервных койко-мест подходит к критической черте, начинают принимать более действенные меры, те регионы, где существует запас, такой НЗ, они в ином режиме принимают меры, пытаясь находить баланс между ограничительными мерами и работой экономики". "Все-таки есть опыт наработанный, не первый год идет эта пандемия", - добавил Песков.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вакцинация вирус Россия
Новости рубрики В мире
Фото из архива В Ивано-Франковске из-за высоких цен на газ не отапливаются больницы и детсады
Фото Baltnews УВКБ ООН о миграционном кризисе: Литва нарушает национальное и международное право
Фото РИА Новости Новым канцлером Австрии стал Александер Шалленберг
Фото из архива В Латвии предложили непривитым пенсионерам урезать пенсии вдвое
Иллюстрация Niklas Elmehed Названы лауреаты Нобелевской премии - 2021 по экономике
Фото из архива Reuters Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Аляски
Главное
О росте цен, ассортименте, пропагандистах и революции. Главное из речи Лукашенко о потребкооперации
Беларусь в январе-августе увеличила экспорт товаров и услуг до $30,4 млрд
Поздравления, акции, конференции: в Беларуси стартует Неделя матери
Гомельчанка пользовалась приложением Оплати™ и выиграла квартиру в центре столицы
Топ-новости
Макей посещает с рабочим визитом Казахстан
Шпаковский о санкциях: пока сложно сказать, когда Евросоюз успокоится, - вложено много средств
Ограничения на посещение лесов действуют в 10 районах Беларуси
Новые лидеры строительной отрасли с потенциалом локомотива
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1943 пациента с COVID-19, выписаны 1135
Около 130 научно-технических разработок представят на выставке Energy Expo
ГПК: польские военные стреляют в воздух и бьют дубинками беженцев
Европейский подход к строительству и ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ! Minsk World – идеальное место для вашей комфортной жизни!
До +14°С ожидается в Беларуси 12 октября
Региональный форум #GBCregions пройдет 14 октября в Бресте
ГПК: обновление баз данных повлияло на скопление большегрузов перед пунктами пропуска
Беларусь и Узбекистан заинтересованы в создании совместного туристического продукта
Национальный павильон Беларуси будет представлен на выставке BakuBuild
Нотариусы бесплатно проконсультируют многодетных мам 14 октября
Богданов: экспорт белорусского продовольствия в этом году может превысить $6 млрд
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.