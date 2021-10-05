Песков: высокая смертность от COVID-19 в РФ связана с недостаточным уровнем вакцинации

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокий уровень смертности от COVID-19 в России вызывает обеспокоенность в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Действительно, цифры очень плохие, это вызывает обеспокоенность. А главная причина - это недостаточный уровень вакцинированности", - сказал Дмитрий Песков.

Он пояснил, что "вирус становится злее, а уровень вакцинированности недостаточен". По словам Дмитрия Пескова, как правило, тяжело болеют и умирают те, кто не сделал прививку.

Кремль хорошо относится ко всем мерам, которые способствуют росту понимания гражданами необходимости вакцинироваться от COVID-19. "Здесь хороши все методы, которые будут способствовать росту понимания необходимости вакцинации, - сказал Дмитрий Песков. - Все меры, действительно, хороши".

"Каждый регион имеет полномочия на то, чтобы продиктовать свои меры", - добавил пресс-секретарь.

Во вторник, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зафиксировали 895 смертей из-за COVID-19 за сутки, это новый максимум с начала пандемии. Всего в РФ зарегистрировано 7 637 427 случаев заражения, выздоровели 6 759 059 человек, умерли 211 696.-0-